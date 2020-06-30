Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова снова попала в скандал.

Так, депутат заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе украинцев не сообщают об их смерти официально для того, чтобы получать большие выплаты. Об этом она заявила в эфире в видеосервисе Zoom.



"У нас есть пропавшие без вести, и мы точно знаем, что парень или девушка погибли, что их расстреляли, но просто мы еще не добрались до мест захоронения. Соответственно и родители, и родственники знают, что они погибли, но они не хотят констатировать смерть своих родственников даже если прошло время и есть судебные решения относительно гибели человека. Родственники не хотят, потому что они за это получают деньги и большие - до 20-30 тысяч гривен в месяц за того человека, который пропал без вести", - заявила Третьякова.



По ее словам, экономический смысл морально развращает человека.

"Этот экономический смысл морально развращает человека. Идеология: если я что-то получаю от государства, то я фактически сажусь на шею тому, кто платит налоги, тому, кто рядом со мною, мой побратим... если я получаю какую-то льготу, я у них отобрала - эта идеология почему-то отсутствует в украинском обществе. Я считаю, что это наследство от Союза: все тут мое, все мы тут поделили в Советском Союзе, идем к коммунизму", - сказала она.

Ранее депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова позволила себе заявить, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с депутатом и потребовал ее отставки.