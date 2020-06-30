Ученые фиксируют взрывной рост популяции бобров на Аляске и в других районах Арктики. Массовая миграция грызунов и их быстрое размножение объясняется таянием вечной мерзлоты. Об этом сообщает EurekAlert со ссылкой на немецкий Институт Альфреда Вегенера.

Изучая спутниковые снимки Аляски, климатологи заметили, что за последние 20 лет там значительно выросло число озер и других водоемов. Ученые выяснили, что половина из них была построена бобрами. За последние несколько лет эти животные продвинулись далеко на север в тундру, где их раньше никогда не водилось.

Грызуны находят котловины старых озер, высохших еще до наступления ледниковой эпохи, и строят в них дамбы, которые приводят к тому, что водоемы заново заполняются водой. Активность животных уже стала причиной появления 56 озер.

Поскольку вода в них несколько теплее, чем окружающая почва, эти озера и пруды еще больше ускоряют оттаивание вечной мерзлоты. Таким образом бобры влияют на изменение климата. По прогнозам климатологов, около трети вечной мерзлоты на юге Сибири и Аляски исчезнет уже к концу нынешнего столетия.

Ранее сообщалось, что над Арктикой затянулась огромная озоновая дыра.