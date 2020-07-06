Погода в Украине 6 июля будет по-летнему жаркой, но в некоторых регионах Украины синоптики прогнозируют грозы и дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве, 6 июля, осадков не предвидено, но вероятность облачности велика. Столбики термометров ночью опустятся до 17−19°, днем - поднимутся до 30-32°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Одессе ожидается без осадков. Ночью термометры покажут 22−24°, днем - 33-35°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Харькове также ожидается без осадков. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 17-19°, днем - 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Закарпатье 6 июля ожидается без осадков ночью и с дождем и возможными грозами днем. Ночью температура составит 16-18°, днем ​​воздух прогреется до 30-32°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Погода во Львове ожидается без осадков ночью и с дождем, возможной грозой, днем. Ночью температура воздуха составит 15-17°, днем -29-31°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Осадки ожидаются вдоль полосы от Сум — Харькова через Черкасскую в южные области, кроме Запорожья.

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