Погода на 6 июля: где в Украине пройдут дожди [ Редактировать ]
Погода в Украине 6 июля будет по-летнему жаркой, но в некоторых регионах Украины синоптики прогнозируют грозы и дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Киеве, 6 июля, осадков не предвидено, но вероятность облачности велика. Столбики термометров ночью опустятся до 17−19°, днем - поднимутся до 30-32°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
В Одессе ожидается без осадков. Ночью термометры покажут 22−24°, днем - 33-35°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Погода в Харькове также ожидается без осадков. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 17-19°, днем - 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Погода в Закарпатье 6 июля ожидается без осадков ночью и с дождем и возможными грозами днем. Ночью температура составит 16-18°, днем воздух прогреется до 30-32°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Погода во Львове ожидается без осадков ночью и с дождем, возможной грозой, днем. Ночью температура воздуха составит 15-17°, днем -29-31°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Осадки ожидаются вдоль полосы от Сум — Харькова через Черкасскую в южные области, кроме Запорожья.
Ранее мы сообщали, что ГСЧС Украины предупредила о наводнениях.
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