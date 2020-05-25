В Днепропетровской области уволили руководителя областного Лабораторного центра, которого заподозрили в искажении данных о результатах ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщается на Facebook-странице Днепропетровского облсовета.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID.

Как результат работы комиссий - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу.

Приказом Министерства здравоохранения временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Похмурко Инна Витальевна", - сказано в сообщении.

Ранее председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник заявил, что есть определенные основания подвергнуть сомнению результаты ПЦР анализов, которые проводит Областной лабораторный центр. И такая ситуация имеет место и в других областях страны.

"Данные ПЦР-исследований на коронавирус нужно проверять. Многие вещи не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. Сегодня у многих людей, у которых подтвердили болезнь, нет никаких симптомов. Даже у тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирусу в крови можно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого нужно дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся", - рассказал Олейник.

Областная власть сообщает, что в выходные дни работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID-19 была полностью восстановлена. За субботу и воскресенье провели около одной тысячи тестов.

По состоянию на 25 мая в области лабораторно подтверждено 869 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, что по состоянию на 25 мая в Украине зафиксировано более 21 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заразились 259 человек.