Свавільне вбивство: ООН засудила напад американських військових на іранського генерала [ Редактировать ]
Свавільне вбивство. Напад американських військових на іранського генерала Касема Сулеймані був незаконним. Про це заявила спеціальний доповідач ООН Агнеса Каламар.
За її словами, США не довели, що генерал справді планував атаки на американські посольства. А отже, його вбивство порушує міжнародне право. Колону, в якій їхав Сулеймані, обстріляли 3 січня біля аеропорту Багдада. Трамп назвав його терористом номер один, а для іранців генерал - національний герой. У відповідь Тегеран ударив ракетами по американських позиціях в Іраку.
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