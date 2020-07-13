Не лише захисні, а й коштовні. У ювелірній крамниці на заході Індії виготовляють медичні маски, оздоблені безліччю діамантів.

За одну таку доведеться викласти від двох до п'яти тисяч доларів. Власник магазину переконаний: масковий режим у світі триватиме ще довго, тож попит навіть на такий вартісний товар буде чималий.

Деванші, покупчиня: