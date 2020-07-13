Індійці торгують медичними масками із діамантами [ Редактировать ]
Не лише захисні, а й коштовні. У ювелірній крамниці на заході Індії виготовляють медичні маски, оздоблені безліччю діамантів.
За одну таку доведеться викласти від двох до п'яти тисяч доларів. Власник магазину переконаний: масковий режим у світі триватиме ще довго, тож попит навіть на такий вартісний товар буде чималий.
Деванші, покупчиня:
Я прийшла сюди приміряти прикрасу. Але коли побачила це диво, не змогла встояти. Маска з діамантами перевершує будь-які ювелірні вироби. А ще вона чудово пасуватиме до мого вбрання. Я купила цю маску, бо хочу мати неповторний вигляд.
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