В этом году национальная Сорочинская ярмарка в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области не состоится - впервые за свою историю. Такое решение приняли организаторы мероприятия из-за пандемии, передает пресс-служба ООО "Сорочинская ярмарка".

"Организатор национального Сорочинской ярмарки - ООО" Сорочинская ярмарка "информирует потенциальных участников и гостей о том, что нами принято решение о не проведение Сорочинской ярмарки именно в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 в настоящее время является стабилизированной, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, "политика двойных стандартов национального Сорочинской ярмарке продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее".

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