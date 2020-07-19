Війна на Донбасі: противники вели вогонь з важкої артилерії [ Редактировать ]
Не припиняються обстріли і на українському Донбасі. Противник б'є по наших позиціях із важкої артилерії, мінометів заборонених калібрів, а також із гранатометів та кулеметів.
Сьогодні відкривали вогонь уже сім разів. Бійцям об'єднаних сил довелося відстрілюватися. З передової - репортаж Ірини Баглай.
Обстрілювали зі ствольної артилерії 122 калібру протибліндажний заряд, воронка прям образувалась внутрі землі і підрив вибухової речовини снаряду загалом був з під землі розрахований на бліндаж проти бліндажний.
Міномети, ствольна артилерія - цього тижня бойовики вели вогонь по всій лінії фронту. Щодня штаб ООС фіксував до двох десятків обстрілів.
Федір, військовослужбовець Збройних cил України:
Тиждень напряжонний, часто переміщєніє техніки чути.
Техніку піхотинці не бачать, адже ворог ховає її ближче до окупованих населених пунктів, але кажуть - пересування танків ні з чим не переплутаєш.
Позивний "Том", військовослужбовець Збройних сил України:
Вони активізувались постійно чути звуки техніки як вона переміщається і чути що не мала, а велика танк, САУшки катаються, прошлу ніч відкривали зі 152 були обстріляні наші позиції.
Аби уразити якомога більшу кількість військових, бойовики намагаються заскочити їх зненацька. Постійно ведуть і аеророзвідку.
Федір, військовослужбовець Збройних сил України:
В більшості під ранок, буває вечором зранку люди більш уставші вони в таке врем'я працюють. Наблюдаю за посадкою де скрито у посадці легше заховатися противнику.
Лісосмуги під постійним спостереженням у вояків. Адже противник не полишає спроб диверсії.
Позивний "Лом", військовослужбовець Збройних сил України:
Починають працювати спочатку с ПБСом, щоб ми не бачили звідки буває що пускають трасера ми засікаємо звідки коли дозволяють даємо відповідь адекватно чітко тобто беспорядочної стрільби не буває.
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