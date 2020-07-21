Во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками. Террорист подпустил к автобусу полицию. Об этом сообщают местные СМИ, которые ведут стрим с места событий.

В кадре видно, что у автобуса, где сидят уже 9-й час заложники, появился патрульный. Он что-то передал в автобус и длительное время стоит у дверей. Что происходит - неизвестно.

Ранее мы писали о том, что захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса.