Об'єднуйтесь в ОСББ і до вас теж завітають президенти

Об'єднуйтесь в ОСББ, і до вас теж можливо завітають президенти. Перед тим як вирушити на Донбас - Володимир Зеленський та швейцарська очільниця Симонетта Соммаруга приїхали до мешканців звичайного будинку у спальному районі столиці. Що їх там так зацікавило? Розкаже Ігор Левенок.

Київ. Один зі спальних районів міста. У дворі біля столичної висотки юрба людей. Поліція, дорогі автомобілі, охоронці. Приїхав мер. Його вмить обступили люди. Жаліються на комунальні негаразди. Кличко обіцяє розібратися. Потім. Зараз він заклопотаний. До мешканців цього будинку їде президентка Швейцарії Сімонетта Соммаруга.

Чиновники вітаються з високою гостею та бесіду із нею починає ось ця жінка.

Я начала сначала по хозяйству, плитку ложить, красить стены. А потом я поняла, что где-то нужно брать деньги и что-би их где-то брать нужно экономить.

Це - Олена Свінтозельська. Вона мешкає в цьому будинку і є головою ОСББ. Уже понад десять років. І за цей час дім змінився так, що й не впізнати. Типова радянська "коробка" - стала окрасою району. Та прикладом енергоощадності.

Теперь получается у нас дом полностью модернизирован, у нас отопление стоит в два раза меньше.

Створили ОСББ, отримали кілька "теплих" кредитів. Узяли участь у міській програмі співфінансування 70 на 30. Це вигідно: тридцять відсотків грошей збирають мешканці, сімдесят - з міського бюджету. Зробили ремонти, утеплили будинок, створили індивідуальний теплопункт.

Симонетта Соммаруга, президент Швейцарії:

У нас у Швейцарії також є будинки, яким по двадцять, по тридцять, по п'ятдесят років і ми теж намагаємося їх усі утеплити, аби люди отримували більше тепла і платили менше. Ми хочемо поділися своїм досвідом.

І не просто досвідом. Швейцарія вже понад 10 років дає гроші Україні. Тридцять два мільйони євро - черговий транш. Створюйте ОСББ і станете претендентами на ці кошти.

Ніколь Рудер, директорка Швейцарського бюро співробітництва в Україні:

Звичайно, в наших інтересах, аби в сусідів було все гаразд і щоб вони добре жили під одним небом із нами.

Хтось спитає, чому швейцарці витрачаються на українців? Пані Симмонетта каже - зміни клімату. Вони торкнуться усіх. Тож заощаджуйте тепло та енергію.

Симонетта Соммаруга, президент Швейцарії:

Окрім коронакризи у світі нас спіткала ще й кліматична криза. І я дуже рада, що завдяки модернізації таких будинків, ми можемо щось зробити для довкілля, і для ваших гаманців.

Пані Аліна слухає президентку й зітхає. Вона мешкає в сусідній хрущовці. Там централізоване опалення. Іноді шкварить так, що й вікна доводиться відчиняти. Рахунки - захмарні. Каже ОСББ - то добре і вигідно, та є але...

- Щоб була якась більшість, тому що якщо це хоче одна сім'я, дві-три сімї, а тут скільки - 150 квартир у будинку. Так людям треба пояснити й розтлумачити. - Візьміться за цю справу. Вам пані Олена розкаже. Будете головою ОСББ.

Торік ми були в гостях у пані Олени. Та була сповнена планів. З'явилася ідея облаштувати на горищі спортзал. Тепер він виглядає ось так. Тут є ще й міні-кінозал. Стара будка перетворилася на кав'ярню. З її оренди ОСББ має зиск. Усі задоволені. Та аж на таку увагу до її будинку жінка геть не сподівалася.

Олена Свінтозельська, голова ОСББ:

Не было гадки, что Кличко приедет не говоря о том, что приехал президент Швейцарии.

Заступник мера каже: місто підтримує створення та розвиток ОСББ. Щорічно на програму 70 на 30 виділяють сто мільйонів гривень з бюджету. А тепер енергоощадні проєкти доступні ще й для ЖЕКівських будинків.

Петро Пантелєєв, заступник голови КМДА:

Збираються люди, сусіди кажуть, що так дійсно проблему треба вирішувати і є міська програма. Створюється протокол таких зборів, подається в місто і потім відкривається фінансування на вирішення цієї проблеми.

Пані Олена каже - слова і справи то різні речі. Фінансування ЖЕКівських будинків - широке поле для корупції. А отже, й картина насправді така.

Олена Свінтозельська, голова ОСББ: