39-летний выходец из Руанды, работавший на добровольных началах в Соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, признался в его поджоге. Об этом сообщают французские СМИ.

Поджигатель арестован, мотивы его поступка не сообщаются. По словам адвоката, подозреваемый раскаивается в содеянном. Ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.

Пожар в одной из крупнейших готических церквей Франции произошел 18 июля. На тушение огня пожарным понадобилось около 10 часов. Пламя уничтожило несколько старинных витражей и орган.

Следователи сразу заподозрили умышленный поджог святыни, поскольку огонь возник сразу в трех местах. Волонтер-руандиец был задержан, однако на следующий день его отпустили без предъявления обвинений. Неделю спустя его повторно задержали.

Собор в Нанте уже горел в 1972 году, после чего он был закрыт на ремонт три года. Деревянный каркас готического здания был серьезно поврежден, и ему пришлось пережить серьезную внутреннюю реставрацию.

Собор Петра и Павла - один из крупнейших готических храмов Франции. Он был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Высота собора - 63 метра, он лишь на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери.

Ранее сообщалось, что в Соборе Святой Софии в Стамбуле провели первый с 1934 года намаз.