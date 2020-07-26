Собор Святых Петра и Павла в Нанте поджег выходец из Руанды [ Редактировать ]
39-летний выходец из Руанды, работавший на добровольных началах в Соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, признался в его поджоге. Об этом сообщают французские СМИ.
Поджигатель арестован, мотивы его поступка не сообщаются. По словам адвоката, подозреваемый раскаивается в содеянном. Ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.
Пожар в одной из крупнейших готических церквей Франции произошел 18 июля. На тушение огня пожарным понадобилось около 10 часов. Пламя уничтожило несколько старинных витражей и орган.
Следователи сразу заподозрили умышленный поджог святыни, поскольку огонь возник сразу в трех местах. Волонтер-руандиец был задержан, однако на следующий день его отпустили без предъявления обвинений. Неделю спустя его повторно задержали.
Собор в Нанте уже горел в 1972 году, после чего он был закрыт на ремонт три года. Деревянный каркас готического здания был серьезно поврежден, и ему пришлось пережить серьезную внутреннюю реставрацию.
Собор Петра и Павла - один из крупнейших готических храмов Франции. Он был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Высота собора - 63 метра, он лишь на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери.
Ранее сообщалось, что в Соборе Святой Софии в Стамбуле провели первый с 1934 года намаз.
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