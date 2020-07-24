В стамбульском Соборе Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва - ред.). Напомним, что недавно святыню решили переделать из музея в мечеть.

В намазе участвует президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Перед молитвой турецкий лидер зачитал отрывок из Корана. Его выступление транслировалось на больших экранах на площади, собравшиеся встретили его криками "Аллаху Акбар". После намаза София должна открыть двери для посетителей.

Собор Святой Софии был построен в 537 году и оставался главным христианским храмом Византии до середины XV века. В 1453 году Константинополь завоевали турки, храм был превращен в мечеть - Айя-Софию. В 1934 году по решению Кемаля Ататюрка правительство Турции сделало памятник архитектуры музеем.

10 июля Государственный совет Турции (высший административный суд страны - ред.) разрешил изменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (автор инициативы - ред.) подписал соответствующий указ. Он заявил, что музейный комплекс подпадает под действие суверенитета Турции и другие страны должны уважать это решение.

Православная церковь назвала мечеть в храме Святой Софии "пощечиной всему мировому христианству", а Папа Римский Франциск заявил, что "огорчен" сменой статуса исторического памятника.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле, 2020 год/Фото: Murad Sezer/Reuters

Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл считает желание Эрдогана сделать из Софии мечеть угрозой для всего мирового Православия.