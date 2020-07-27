Взрыв на сырзаводе под Николаевом: два человека погибли [ Редактировать ]
Несчастный случай произошел на территории Баштанского сырзавода в Николаевской области. Как сообщают "Факты", сварщик с напарником ремонтировали грузовик - заваривали топливный бак. И хотя предварительно они слили горючее, взорвались его пары.
После взрыва вспыхнул пожар. Один работник предприятия 1968 года рождения получил ожоги 90% поверхности тела, второй 1978 года рождения - 50%.
Пострадавших отправили в реанимацию Баштанской центральной районной больницы, однако спасти их не смогли. Оба умерли в тот же вечер.
Пламя на территории сырзавода погасили его сотрудники. Информации о происшествии на сайте ГСЧС нет.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на заводе вспыхнул корабль.
по теме
В Николаевской области четверо детей сбежали из приюта по карте
Беглецов нашли и вернули в приют полицейские. О причинах, которые вынудили малышей решиться на побег, не сообщается
Под Киевом горит мусорная свалка
В Белогородке под Киевом накануне правительственной проверки вспыхнула стихийная свалка
Собор Святых Петра и Павла в Нанте могли поджечь (видео)
Огонь, вероятно, полностью уничтожил орган святыни XV века. Собор Петра и Павла - один из крупнейших готических храмов Франции
В Николаевской области произошел массовый мор рыбы
Причины этого остаются неизвестными