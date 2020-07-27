Несчастный случай произошел на территории Баштанского сырзавода в Николаевской области. Как сообщают "Факты", сварщик с напарником ремонтировали грузовик - заваривали топливный бак. И хотя предварительно они слили горючее, взорвались его пары.

После взрыва вспыхнул пожар. Один работник предприятия 1968 года рождения получил ожоги 90% поверхности тела, второй 1978 года рождения - 50%.

Пострадавших отправили в реанимацию Баштанской центральной районной больницы, однако спасти их не смогли. Оба умерли в тот же вечер.

Пламя на территории сырзавода погасили его сотрудники. Информации о происшествии на сайте ГСЧС нет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на заводе вспыхнул корабль.