Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила своего первого заместителя - Романа Говду. Ранее он исполнял обязанности прокурора Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Читайте также Зеленский назначил более 30 судей

Роман Говда работал в прокуратуре Житомирской области. Также был первым заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры Украины.

Занимал должность прокурора Одесской области; заместителя генерального прокурора Украины; заместителя начальника Департамента ГПУ, прокурора города Киева; начальника управления Офиса Генерального прокурора.

30 апреля 2020 года был назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева.

Ранее сообщалось, что Венедиктова назначила нового прокурора Киева.