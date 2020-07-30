В Боснии и Герцеговине от COVID-19 скончался министр [ Редактировать ]
В Боснии и Герцеговине после инфицирования коронавирусом умер министр по делам ветеранов Салько Букваревич. Он скончался в госпитале Сараево, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщает издание Faktor.
Отмечается, что Букваревича госпитализировали 22 июля как тяжелобольного пациента. Уже через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Последние 24 часа он находился в стабильном состоянии, однако затем его состояние резко ухудшилось. 53-летнего министра спасти не удалось.
Букваревич был министром по делам ветеранов Федерации Боснии и Герцеговины с 2015 года.
Ранее в ОП рассказали, что ситуация с COVID-19 вызывает беспокойство.
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