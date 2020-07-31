Пляжи возле Азовского моря наводнили медузы.

Записи публикуют пользователи в сети.

По информации, такое явление произошло в результате недавнего сильного шторма, после которого у пляжей появились тысячи медуз.

Отмечается, что в воду зайти непросто, так как иногда попадаются и жалящие экземпляры.

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