Азовские пляжи массово "атакуют" медузы (видео) [ Редактировать ]
Фото: vesturism.ru
Пляжи возле Азовского моря наводнили медузы.
Записи публикуют пользователи в сети.
По информации, такое явление произошло в результате недавнего сильного шторма, после которого у пляжей появились тысячи медуз.
Отмечается, что в воду зайти непросто, так как иногда попадаются и жалящие экземпляры.
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