Карантин в Украине: Минздрав рассказал о региональных ограничениях [ Редактировать ]
Области могут принимать решения только об ужесточении карантина.
Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, речь идет о решениях местных властей ослаблять карантин в разрез с предписаниями Минздрава.
Условия карантина согласно нашего законодательства устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они (местная власть, - ред.) могут только усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин.
Ранее мы писали, что с 1 августа карантин в Украине заработал по-новому. стране карантин усиливать будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.
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Коштує таке "задоволення" - 1700 гривень. Для порівняння в столичних клініках, куди можна заїхати по дорозі з аеропорту, ціни значно нижчі. Стартують від семисот гривень. Але пасажирам вартість послуги не принципова