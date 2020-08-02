Области могут принимать решения только об ужесточении карантина.

Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, речь идет о решениях местных властей ослаблять карантин в разрез с предписаниями Минздрава.

Условия карантина согласно нашего законодательства устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они (местная власть, - ред.) могут только усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин.

Ранее мы писали, что с 1 августа карантин в Украине заработал по-новому. стране карантин усиливать будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.