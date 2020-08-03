Рыжий кот по кличке Гарфилд прошел 64 километра. Он преодолел такое расстояние в Великобритании, чтобы вернуться к хозяевам. Об этом пишет The Sun.

Хозяева кота Пэйн и Леса отдали животное другой семье. Спустя несколько недель, трехлетний кот сбежал от новых владельцев.

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Спустя полтора месяца животное пришло к дому бывших хозяев. Пэйн отметил, что питомец сидел на пороге и плакал.

Пара сначала не поверила, что перед ними их кот, но позвав животное по кличке, убедились, что это Гарфилд.

При этом хозяева утверждают, что кот никогда даже не выходил на улицу. Они не могут понять, как животное смогло найти дорогу к дому.

Ранее мы писали о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети.