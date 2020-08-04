Соединенные Штаты намерены сократить численность военного контингента в Афганистане до 4 тысяч человек. Об этом в интервью порталу Axios заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома не назвал конкретных сроков, но, по его словам, это произойдет "очень скоро".

Мы в очень короткий промежуток времени сократим до 8 тысяч, потом мы сократим до 4 тысяч. Мы прямо сейчас ведем переговоры.

В феврале между США и движением "Талибан" было подписано мирное соглашение. Оно предполагает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана, освобождение пленных с обеих сторон и формирование нового правительства с участием талибов. 14 июня власти в Кабуле и "Талибан" договорились о проведении первого раунда переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил вывод из Германии 9,5 тысячи военных.