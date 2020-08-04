Специалисты Киевского центра общественного здоровья на своей странице в соцсети Facebook рассказали о продуктах, которые вызывают отечность и дали ряд рекомендаций.

Медики отметили, что в жару появляются или увеличиваются отеки, поскольку наш организм пытается избавиться от лишнего тепла и расширяет подкожные капилляры. Вместе с избытком тепла через них в подкожную клетчатку выходит и лишняя жидкость.

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Продукты, которые задерживают жидкость в организме:

сахар и сладости;

соленое и маринованное;

полуфабрикаты и соусы (также соль и сахар);

токсины, накопленные в лимфе.

При отеках в жару:

поддерживайте уровень прохлады в помещении (затенение / включайте кондиционер);

принимайте контрастный душ утром и вечером;

пейте прохладную минеральную воду, готовьте домашние лимонады (вода + лимон / огурец / мята) и охлажденные травяные чаи;

травяные чаи и отвары с мятой, тимьяном, липой обладают дополнительным мочегонным эффектом и выводят лишнюю жидкость из организма.

Что нужно сделать вечером, чтобы снизить риск возникновения избыточной отечности лица утром:

необходимо умываться как можно тщательнее (очистить кожу от макияжа, увлажнить и подпитать ее);

пытаться спать на спине;

использовать подголовные подушки. Для этого стоит воспользоваться советом врача и консультанта по подбору ортопедических элементов для сна;

принимать достаточное количество белковой пищи и отказаться от сахара;

ограничить потребление сытных макарон, картофеля и риса;

спать на хлопковых подушках.

"Если у вас есть отеки - обязательно нужно обратиться к своему семейному доктору за консультацией", - подчеркнули эксперты.

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