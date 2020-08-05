Росія продовжує постачати зброю на окупований Донбас. Про це повідомляє управління розвідки. Останніми днями завезли 10 одиниць бронетехніки та близько 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами та близько тисячі тонн пального. Також зафіксували прибуття нової партії найманців.