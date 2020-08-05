В Кривом Роге произошла "киношная" погоня [ Редактировать ]
Полиция Кривого Рога устроила погоню за нарушителем и открыла стрельбу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, автомобиль патрульных остановился на светофоре, и в заднюю часть Toyota Prius на скорости влетел "Москвич". Водитель последнего после ДТП не остановился и попытался скрыться.
Отмечается, что правоохранители погнались за нарушителем, но водитель не реагировал и неоднократно нарушал ПДД, проезжая перекрестки на красный свет и выезжая на встречную полосу. В итоге патрульные применили табельное оружие, выстрелив по колесам. Вследствие повреждений "Москвич" остановился, водителя задержали.
Фото: Facebook
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