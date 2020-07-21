В погоне за нарушителем: под Харьковом полицейские попали в двойное ДТП [ Редактировать ]
Стало известно, что в Харьковской области в городе Краснограде полицейские, преследуя нетрезвого водителя, попали в двойное ДТП. В результате аварии пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Так, правоохранители обнаружили автомобиль Chevrolet Аveo, водитель которого переехал зеленые насаждения на улице с односторонним движением. Требование полицейских остановить автомобиль он игнорировал и продолжал ехать с большой скоростью.
Отмечается, что через некоторое время в результате резкой остановки автомобиля Chevrolet Аveo на красный сигнал светофора на улице Полтавской служебный автомобиль Renault Dokker въехал в автомобиль. Chevrolet Аveo в свою очередь столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него.
Напомним, ранее в жутком ДТП погиб известный тренер с детьми.
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Как мы ранее сообщали, в Днепре люди избили мужчину, который избил девушку в транспорте.
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