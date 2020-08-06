В четверг, 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, в ходе которого поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом сообщает "БЕЛТА".

Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Президент повторил уже поставленную ранее задачу МВД и Генпрокуратуре: все, кто оскорблял и запугивал государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, работников вертикали власти, должны быть привлечены к ответственности, как того требуют белорусские законы и Конституция. У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну.

Ранее Лукашенко заявил о том, что Россия поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские.