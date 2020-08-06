Лукашенко пригласил генпрокуроров Украины и России [ Редактировать ]
В четверг, 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, в ходе которого поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом сообщает "БЕЛТА".
Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период.
Президент повторил уже поставленную ранее задачу МВД и Генпрокуратуре: все, кто оскорблял и запугивал государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, работников вертикали власти, должны быть привлечены к ответственности, как того требуют белорусские законы и Конституция.
У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну.
Ранее Лукашенко заявил о том, что Россия поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские.
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