Во вторник, 11 августа, кандидат в президенты Белоруси, Светлана Тихановская записала обращение к народу.

"Белорусы, я призываю вас к благоразумию", - говорит Светлана, призывая прекратить протесты.

Также она призвала сторонников прекратить акции протеста в городах страны.

"Народ Белоруси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые меня поддерживали все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и соблюдению закона", - сказала Тихановская.

"Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", - добавила она.

Тихановская записала новое видео - призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон pic.twitter.com/7v1C01OQHd - TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

Напомним, Тихановская обжаловала результаты выборов.