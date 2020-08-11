"Не выходите на площади": Тихановская записала обращение к народу [ Редактировать ]
Во вторник, 11 августа, кандидат в президенты Белоруси, Светлана Тихановская записала обращение к народу.
"Белорусы, я призываю вас к благоразумию", - говорит Светлана, призывая прекратить протесты.
Также она призвала сторонников прекратить акции протеста в городах страны.
"Народ Белоруси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые меня поддерживали все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и соблюдению закона", - сказала Тихановская.
"Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", - добавила она.
Тихановская записала новое видео - призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон pic.twitter.com/7v1C01OQHd- TUT.BY (@tutby) August 11, 2020
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