Тихановская покинула Беларусь и записала обращение [ Редактировать ]
Во вторник, Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси, записала видеообращение, в котором заявила, что приняла сложное решение. Видео публикует Telegtam-канал TUT.BY.
Так, она рассказала, что оказалась перед очень тяжелым выбором и самостоятельно приняла решение. Она подчеркнула, что ни штаб, ни ее муж, ни друзья не влияли на это решение. Однако, что это за решение Тихановская не уточнила.
Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.
Она завершила свое обращение призывом беречь себя и заявлением о том, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни".
Отметим, что Тихановская покинула Беларусь. Об этом сообщает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. По его словам, политик скрывается от преследований в Литве. Сейчас она находится в безопасности.
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