Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко обратился к директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с депутатским запросом, в котором сообщает о совершении преступлений, связанных с избирательным процессом в Украине.

8 августа 2020 года ЦИК приняла постановление "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2020 года".

В качестве основания для принятия постановления комиссия указала предоставленные главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Кириленко и главой Луганской областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем выводы о невозможности подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Эти действия имеют признаки совершения преступлений, предусмотренных статьями 109, 157, 161, 364 УК Украины.

В качестве подтверждения своих слов Василий Нимченко обращает внимание на следующие законодательные акты и факты. Так, в силу статьи 7 Конституции в Украине признается и гарантируется местное самоуправление. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, граждане пользуются равным правом доступа к государственной службе, а также к службе в органах местного самоуправления.

Очевидно, указывает Нимченко, что в Украине по состоянию на 8 августа 2020 года военное или чрезвычайное положение не вводилось и на сегодня ситуация с безопасностью на линии соприкосновения стабильна. Это свидетельствует о прямом умысле со стороны должностных лиц ВГА Донецкой и Луганской областей по блокированию формирования органов местного самоуправления на этих территориях и их личных корыстных мотивах, поскольку с началом работы местного совета полномочия военно-гражданских администраций прекращаются. Следовательно, речь идет о конфликте интересов с возможной коррупционной составляющей.

При таких обстоятельствах в действиях должностных лиц ВГА, предоставивших необоснованные выводы о невозможности организации проведения местных выборов и лишивших избирательного права сотни тысяч граждан Украины, содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 157 УК Украины.

Донецкая и Луганская ОВГА, предоставив ЦИК сфальсифицированные выводы о невозможности организации проведения местных выборов, по сути, прибегли к дискриминации граждан Украины, проживающих на этих территориях, и лишению их права управления государственными делами.

Василий Нимченко считает, что совершение таких дискриминационных действий находится в причинно-следственной связи с данными соцопросов, свидетельствующих о неподдержке гражданами провластной политической силы.

Речь идет о совершении преступления, которое предусмотрено частью второй статьи 161 УК Украины и заключается в установлении ограничений избирательных прав по признакам политических убеждений и места жительства.

Таким образом, Павел Кириленко и Сергей Гайдай, предоставив выводы о невозможности проведения местных выборов на отдельных территориях областей, открыто и цинично пролоббировали свои интересы по продлению функционирования военно-гражданских администраций, которые фактически находятся в прямом подчинении Президента Украины, а он является лидером правящей политической силы. При таких обстоятельствах в действиях должностных лиц военно-гражданских администраций содержатся квалифицирующие признаки уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Злоупотребляя властью и служебным положением, Кириленко и Гайдай лишили избирательного права сотни тысяч граждан Украины, что является преступлением, предусмотренным статьей 157 УК Украины ("Воспрепятствование осуществлению избирательного права"), и нанесли существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам граждан, государственным и общественным интересам.

Учитывая указанное, Нимченко просит внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения Кириленко, Гайдаем и отдельными причастными должностными лицами ЦИК преступлений, предусмотренных статьями 109, 157, 161, 364 УК Украины (захват государственной власти, препятствование осуществлению избирательного права, нарушение равноправия граждан (дискриминация) по признакам политических убеждений, места жительства, злоупотребление властью, служебным положением), и провести досудебное расследование.

Кроме того, Нимченко требует принять неотложные меры процессуального характера для прекращения совершения этих преступлений, отмены незаконного решения ЦИК и восстановления нарушенных избирательных прав граждан.