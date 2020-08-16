Xiaomi создала роботическую сиделку для животных [ Редактировать ]
Компания Xiaomi разработала робота Pumpkii, который предназначен для владельцев домашних животных.
Об этом пишет gizmochine.com.
Так, этот компактный робот оснащен четырьмя колесами и работает на базе процессора ARM Cortex A9 в паре с 512 МБ памяти и 8ГБ накопителя. Также он получил 2-мегапиксельную камеру с широкоугольным объективом (110 градусов). Беспроводная связь со смартфоном через модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi.
Отмечается, что роботом можно будет управлять с помощью смартфона, а его цена будет составлять 149 долларов.
Фото: gizmochina
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