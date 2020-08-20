NASA опубликовала захватывающий снимок, который запечатлели астронавты на Международной космической станции.

Особенностью снимка является то, что с орбиты удалось запечатлеть редкое атмосферное явление Земли: полярное сияние и свечение авроры, сообщает официальный сайт Космического агентства.

Зеленая стена северного сияния смешалась с приглушенной красно-желтой полосой свечения в тот момент, когда МКС проходила над Аляской во время рассвета.

Несмотря на то, что оба этих явления появляются на одинаковой высоте, полярное сияние и свечение воздуха вызываются разными физическими процессами.

МКС на орбите Земли

Ночное свечение воздуха — это тип хемилюминесценции - испускание света в результате химических взаимодействий между кислородом, азотом и другими молекулами в верхних слоях атмосферы. Свечение воздуха происходит вокруг Земли постоянно.

Однако "ночное свечение" намного легче обнаружить над темной стороной Земли, нежели "дневное свечение", поскольку свечение воздуха составляет всего на одну миллиардную яркости Солнца.

С другой стороны, полярные сияния возникают в результате столкновения солнечного ветра и магнитного поля Земли.

Магнитное поле направляет энергию в верхние слои атмосферы, где она взаимодействует с теми же атомами, что и свечение воздуха (в основном кислородом и азотом).

Динамический характер магнитного поля Земли перемещает солнечную энергию неравномерным образом, делая каждое событие полярного сияния оказывается визуально уникальным.

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