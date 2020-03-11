Космическое агентство NASA опубликовало панорамный снимок поверхности Марса. Соответствующее фото размещено на официальном сайте NASA.

Отмечается, что снимок был собран на основе изображений марсианской поверхности, сделанных марсоходом Curiosity в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. Панорама состоит из более чем тысячи фотографий. Основная панорама была снята на телеобъектив устройства.

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Созданная инженерами панорама имеет разрешение 1,8 миллиарда пикселей, файл изображения весит порядка двух гигабайт.

Также NASA опубликовала менее подробное изображение, сделанное на другой объектив Curiosity. Оно имеет разрешение 650 миллионов пикселей, в кадр попала часть ровера и его роботизированная рука.

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