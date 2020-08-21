Президент США Дональд Трамп отреагировал на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом президент заявил во время брифинга.

По его словам, США следят за ситуацией вокруг происшествия и вскоре Трамп официальный доклад об этом.

Отмечается, что, если версия о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили, подтвердится, это может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы.

Ранее мы писали, что в Кремле отреагировали на возможное отравление Алексея Навального. По словам Пескова, сейчас необходимо дождаться окончательным анализов.