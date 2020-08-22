Лукашенко привел войска в полную боевую готовность [ Редактировать ]
Александр Лукашенко, 22 августа, привел основные части армии в полную боевую готовность. Об этом он заявил в Гродно на совещании с руководством силового блока. Об эттом сообщает TUT.by.
Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление
Как заявил сам Лукашенко, к внутренней ситуации в Беларуси еще и "добавился внешний фактор"- это "шевеление" войск НАТО.
Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы
Как утверждает Лукашенко, цель его оппонентов - "отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе".
Также, Лукашенко указал на якобы опасность со стороны НАТО и поручил защитить Гродно.
Напомним, Лукашенко высказался о пострадавших митингующих, назвав их травмы от избиений фейковыми.
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