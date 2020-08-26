Голодні черги. У Сполучених штатах переповнені центри, де бідним видають безплатну їжу. Раніше туди приходили тільки бездомні. Хто просить допомоги зараз? - бачив Дмитро Анопченко.

Резонансна стаття у газеті New York Post змусила говорити про проблему, яку начебто всі помічали, але вона не була на перших шпальтах. Репортери зафіксували у Нью-Йорку чергу, що розтягнулась на півкілометра. Камера проходить квартал за кварталом, і всюди - люди, що прийшли за немудрящою їжею, оскільки купити її не можуть.

У Нью-Йорку ситуація особливо гостра - величезне місто і так багато людей і досі без роботи через наслідки коронавірусу. Але за великим рахунком це зараз проблема для всієї Америки.

Тільки вирішують її по-різному. Ось у Лос-Анджелесі по всьому місту розставили старі холодильники.

Можете прийти і взяти, що потрібно. Тут вода, фрукти, молочні продукти. Хтось з людей приносить і лишає - а ті, у кого їсти нічого - беруть.

Поруч можна макарони чи борошно собі взяти. Локації спершу думали розмістити у найбільш неблагополучних районах, але потім зрозуміли - ті, хто живе у престижній частині міста і до карантину вважав себе середнім класом, теж зараз часто не мають за що купити їсти.

Так багато людей без роботи, так багато навіть без житла можуть залишитися, тож ми раді будь-чому - найпростішим речам, які кладуть у холодильник.

Ось - Бостон, де біля пунктів допомоги теж щоранку чимало людей. Волонтери збирають сухий пайок, а додатково ще і "антивірусний набір" дадуть. Адже коли нема грошей на їжу, люди одну й ту саму маску місяцями носять.

Тут мило, дезинфектор для рук, серветки та набір масок.

Раніше у штатах ще й благодійні їдальні працювали, але через санітарні обмеження всередині більше не пообідаєш, дозволено лише роздавати їжу - звідси і черги. Вони здаються ще більшими, адже люди тримають соціальну дистанцію, тож і розтягуються на квартал чи два. І все щоб отримати…

…яблуко, коробку пластівців, дві упаковки молока і макарони. Це дітям. А дорослим на обід можемо додати ще шматочок курки та картоплю.

Проблема ще і в тому, що бути бідним в Америці соромно. Тут так довго вважалося: без роботи тільки ліниві, якщо хочеш - завжди знайдеш можливість її отримати. Але коронавірус усе змінив. У тому ж Нью-Йорку, ось в цьому центрі допомоги раніше волонтери мали підгодовувати тисячу родин. А зараз десять тисяч. Мігранти, одинокі мами, старенькі - це вони годинами простоюють в очікуванні нової порції. Змінивши звичну картинку мегаполісу і повернувши те, що у кінохроніці тридцятих років показували - "голодні черги".