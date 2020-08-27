Слонів у Варшавському зоопарку рятуватимуть від стресу канабісом [ Редактировать ]
Слонів у Варшавському зоопарку рятуватимуть від стресу канабісом. У раціон тварин додаватимуть олію конопель і вивчатимуть, як це позначиться на їхньому самопочутті та настрої. Хоч цей продукт отримують із нарковмісної рослини, він не викликає сп'яніння. І на думку науковців, має заспокійливий ефект. Слонів обрали для експерименту, бо вони надто схильні до стресу й за ними легко спостерігати.
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