На Київщині зоозахисники врятували лева з тісного вольєру [ Редактировать ]
У Гостомелі під Києвом чоловік тримає лева у тісному вольєрі, посеред старого корівника. Коли той на ланцюгу почав виводити хижака на прогулянку - сусіди звернулись до зоозахисників, щоб ті врятували тварину.
Сарай на замку. Екоактивісти, аби потрапити до лева, шукають усі можливі шляхи.
Коли в середину все ж вдалося потрапити, побачили, як чоловік сидить в клітці разом з левом.
Вы проникли на территорию помещения через окно по-бандитски. - Вы купили его по-бандитски и содержите по-бандитски! Посмотрите, как вы его содержите, как он выглядит! Вот цепь, которую я у вас забрал.
Утримувач зве лева Руру. Каже, за 600 доларів двомісячного, хворого малюка купив у іноземця:
Я его выкупил и вылечил. И он у мене рос с моими детьми. Он абсолютно ручной. А то, что у меня пока нету денег построить больший вольер - так они мне не помогли, которые приехали.
Щоб розібратися у ситуації обидві сторони викликали поліцію. Обидві сторони написали заяву. На місце також приїхала власниця притулку для диких тварин Наталія Попова.
Не могу сказать, что он худой или истощенный. То, что у него явно рахит присутствует. Конечно, в таких условиях держать льва - то это жесть. Здесь нет солнечного света, ничего - это трагедия для животного.
Андрій запевняє: в день Руру з'їдає близько 5 кг м'яса і все це він купує за власний рахунок. Крім лева в сараї знаходяться і птахи із Червоної Книги, за утримання яких передбачена кримінальна відповідальність. Чоловік стверджує, що теж їх рятує, а потім випускає на волю. Та зоозахисники переконані - це просто незаконний бізнес
Єгор Фірсов, зоозахисник:
Якщо людина займається незаконно розвитком цих тварин і перепродає на чорному ринку - звичайно, він не скаже, що він цим займається.
Згодом сторони дійшли згоди і Руру цієї ночі господар таки привіз у притулок для диких тварин. Запевнив, що в подальшому навідуватиме і матеріально допомагатиме хижаку.
Играется, колесо разрывает. То, что видит камеры - чуть нервничает, а так вроде все хорошо. Долго держать тоже не можем, потому что тут тоже условия не правильные.
Тепер в найближчий час за твариною доглядатиме Наталія Попова, допоки господар не побудує просторий вольєр.
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