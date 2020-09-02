Женщина мучилась от таинственной болезни 10 лет [ Редактировать ]
В Англии 71-летняя женщина по имени Джуди Уилшер десять лет не могла понять, какими таинственными заболеваниями она страдала. Об этом рассказывает Daily Mirror.
В 2008 году она перенесла хирургическую операцию на пищеводе, леча ахалазии кардии.
После этого англичанка начала ощущать приступ тошноты после каждого приема пищи, а организм перестал полноценно переваривать еду. Женщина похудела почти на десять килограммов, а также перенесла четыре операции в надежде найти таинственное заболевание.
Только спустя десять лет женщина обратилась в шоу ВВС Diagnosis Detectives. Гастроэнтеролог Рэй Шидрави провел обследование и пришел к выводу, что во время хирургического вмешательства англичанке повредили блуждающий нерв.
Оказалось, что желудок Уилшир опорожнялся на час позже, нежели обычно. Это и вызывало тошноту.
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