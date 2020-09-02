Національні орнаменти з душею нового часу: художниця ZINAIDA представила нову колекцію авторських хустин [ Редактировать ]
"Фешн" теж не хоче здаватися. Тиждень моди у столиці добігає кінця. І сьогодні там носили українську хустину. Вона навіть стала частиною перформансу театру тіней.
Хустина - яскрава ознака статусу, походження або віхи в житті української жінки. З руки мисткині Зінаїди цьогоріч прикраса підкорила український тиждень моди.
ZINAIDA, художниця:
Колекція хустин "Матуся" - це мова символів. Не тільки тому, що вона виглядає, як малюнки, як орнаменти, як те, що ми бачимо візуально - а це глибинна символіка, яку я заклала саме в цю колекцію.
Зінаїда створила принти, де поєднала традиційні українські орнаменти з образом Батьківщини-матері, який для багатьох є символом та візитівкою Києва.
ZINAIDA, художниця:
"Батьківщина-матір" - її звуть берегинею, її звуть матусею, як завгодно. Але для мене - це єднання і української культури, те що існує в нашій побутовій культурі, це символи, які складаються в орнаменти. Це доробка моїх орнаментів, які я сама для себе створила на своїх полотнах, як живопис. А поєднала я саме з фотографіями, різними образами в яких "Батьківщина-матір" є на цих принтах. Тому сьогодні те, що з'єднано - це більш, ніж просто живопис, більш ніж просто фото-принти. Це - символи, символи які працюють для нас - для того щоби сказати, що відбувається в країні, що ми відчуваємо.
Зазвичай свої роботи мисткиня представляє не стандартно - музичними перформансами або фешн-артом. На українському тижні моди колекцію авторських хустин Зінаїди "Матуся" обіграла акторська трупа театру тіней. І така колабарація не випадкова.
Вікторія Зубенко, співрежисерка перформансу:
Коли я їм запропонувала цю ідею - у них спочатку був шок. А потім, коли ми почали збиратись, коли ми побачили хустки, коли я їм запропонувала музику, в якій ми, до речі, дуже розбираємось, то вони сказали: ну, все, ми готові, нам це подобається. І тоді вже закрутилось і робота пішла.
Колекція хустин вразила і дизайнерів, і глядачів.
Тетяна Яворська, модель:
Украинские дизайнеры вспоминают наши истоки и внедряют в их коллекции орнаменты, украинскую культуру, традиции. Я считаю, что этим стоит восхищаться, потому что это и смотрится очень красиво, и носибельно, и греет душу - то, что все-таки это украинское и наше.
Загалом на тижні моди у столиці відбулося близько півсотні шоу та презентацій. Покази триватимуть до завтра.
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