Та офіційній статистиці вірять не всі. В Італії, де ситуація погіршується щодня, на вулиці вийшли тисячі так званих "коронаскептиків". Там принципово відмовляються носити маски та дотримуватися карантину. При тому, що в країні - справжнє горе зі смертністю від СOVID-19. Адже хворіє багато літніх людей.

Такі ж протести прокотилися іншими країнами Європи та Австралією. Що вимагають мітингарі? Розкаже Анна Філь.

Близько тисячі людей у центрі Рима. Усі - принципово без захисних масок, бо проти них, зокрема, і протестують. А ще проти карантинних обмежень, які запроваджує влада.

Антоніо, протестувальник:

Я прийшов сюди, бо мене обурює те, що мої діти в школі повинні носити маски. Уся ця паніка - перебільшена.

Італія серед європейських країн - одна з найбільш постраждалих. Пережила суворий і затяжний локдаун, наслідки якого різні сектори економіки відчуватимуть ще роками. Тому натовп на акції - різношерстий, усі, кого зачепила пандемія. Приміром, робітники заводів, власники готелів і таксисти, які втратили роботу. Доєдналися й праворадикали, противники вакцинації й конспірологи. І люди, невдоволені політикою уряду.

Наташа Фабріцци, протестувальниця:

Від самого початку міністерство охорони здоров'я не знало, як діяти. Тому у нас було так багато смертей. Це провина не лікарів, а уряду.

Прем'єр Джузеппе Конте закликав протестувальників поглянути на статистику. Останніми тижнями вона невтішна. Утім мітингарів це не переконало.

Сальваторе Фракассо, протестувальник:

Я не вірю, що від корони в Італії померли 35 тисяч людей. Це вигадані цифри, правду нам не кажуть.

Поодинокі протестувальники палять портрети Папи Римського, якого нарекли "сатаною". Деякі крім італійських прапорів - взяли банери на підтримку Дональда Трампа. Американського президента "коронаскептики" вважають "своїм" - борцем із традиційною елітою - за його небажання запроваджувати карантин.

Стефанія Марчезіні, протестувальниця:

Пандемія слугувала методом встановлення санітарної диктатури. Не лише в Італії, а й в усьому світі.

На антиковідний протест вийшли і в австралійському Мельбурні. Це епіцентр другої хвилі в країні. Через зростання кількості хворих у місті продовжили карантин. Діє комендантська година, у магазин можна виходити лише недалеко від дому і за крайньої потреби. У відповідь на вулиці вийшли так звані "суверенні громадяни". Кажуть, що не визнають постанов уряд.

Акція перетворилася на бійку з поліцією. 15 людей затримали.

Даніел Ендрюс, прем'єр-міністр штату Вікторія:

Такі протести - небезпечні, нерозумні й незаконні. Єдине, проти чого всі зараз мають боротися - це коронавірус.

Виступали проти карантину також у Шотландії та Хорватії. Схожі демонстрації регулярно відбуваються і в Лондоні та Берліні. У німецькій столиці минулого тижня мітингарі навіть штурмували парламент. Після цього влада Берліна запровадила обов'язкове носіння масок на масових зібраннях - аби відбити в "коронаскептиків" бажання виходити на вулиці.