У Чернівцях зоозахисники розшукують шкуродера, котрий до смерті забив власного собаку. Кілька місяців тому чоловік взяв чотирилапого на утримання.

Та замість того, щоб доглядати, увесь час гамселив і знущався над псом. Чергового побоїща собака не витримав. Усі подробиці розкаже Ольга Паламарюк.

Ці кадри зняли жителі однієї з центральних вулиць Чернівців. З кущів лунає пронизливе скавучання.

Сусіди не одразу зрозуміли, що сталося. Тому викликали поліцію. Правоохоронці побачили на подвір'ї будинку прив'язаного пса. Власнику зробили попередження. Та за два тижні все повторилося.

Тіна, волонтерка:

Він її бив неодноразово, постійно. Як вона каже - той, хто бачив, не буду казати, хто, то він приходив сам сюди. І просто сам приставав до собаки і сам її бив. Тобто, собака його не кусала, це не була агресивна собака.

Не чекаючи правоохоронців, рятувати бідолашну тварину кинулися волонтери. Те, що побачили на подвір'ї - їх шокувало. На землі лежав непритомний собака. Весь у крові.

Ось тут труп лежав. Тут він бив, це видно на відео. Тут повішав на забор і бив як грушу.

Як виявилося згодом, стафордширського тер'єра власник катував більше двох місяців. Ламав тварині ребра та суглоби, бив об землю. А сусідів залякував. Не допомагали навіть дзвінки на лінію "102".

Світлана, сусідка:

Так вони приходять, щось там акт складуть і пішли. І знов кожен день то саме.

За фактом знущання над твариною, що призвело до смерті, у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Заяву написали і зоозахисники.

Анжела Косован, зоозахисниця:

Настільки жорстоких випадків ще не було. Бувало, що тварини заважали, їх труїли. А тут була саме ціль знущатись. Знущались постійно протягом декількох місяців і поки не вбили. По відео чути, що він каже - я тебе вб'ю.

Та 26-річний господар собаки зник. Додзвонитися до нього не вдалося і нам.

Вибачте, Петра в нас немає. Ви, напевно, ошиблися.

Наразі живодера розшукують не лише зоозахисники. До пошуків підключилися небайдужі містяни. Кажуть: така агресивна людина - небезпечна для оточуючих. Якщо провину власника доведуть, він може провести за ґратами до трьох років.