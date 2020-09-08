У Китаї відкрили величезний міст зі скла [ Редактировать ]
Найдовший у світі скляний підвісний міст відкрили в Китаї. Його протяжність 526 метрів, а збудували його над річкою на висоті 201 метр.
Підлога складається з трьох шарів скла і зроблена так, що відвідувачі можуть бачити, що під ними. Також у деяких місцях споруда розширюється, там розташовані оглядові майданчики для фото.
Одночасно на мосту можуть перебувати до пів тисячі людей.
по теме
У Китаї відкрили найдовший у світі скляний підвісний міст
Найдовший у світі скляний підвісний міст відкрили в Китаї. Його довжина - 526 метрів, а збудували його над річкою на висоті 201 метр. Підлога складається з трьох шарів і зроблена так, що відвідувачі можуть бачити, що під ними
Китай представил две вакцины от коронавируса
Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний
Климат Земли меняется по самому худшему сценарию - ученые
По последним данным, глобальный уровень океана поднимается на четыре миллиметра каждый год
В Альпах обнаружили "идеальную" мумию
Находку случайно обнаружили во время похода в Альпах под растаявшим ледником
Київські фонтани на Майдані Незалежності: таємниці 200-річної історії
"Рулетка", "Кульбабка" і "Потвора" - фонтани на Майдані Незалежності мають 200-річну історію. Як вони змінювалися і що під водограями - у самому центрі столиці України?