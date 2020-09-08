Одночасно на мосту можуть перебувати до пів тисячі людей

Найдовший у світі скляний підвісний міст відкрили в Китаї. Його протяжність 526 метрів, а збудували його над річкою на висоті 201 метр.

Підлога складається з трьох шарів скла і зроблена так, що відвідувачі можуть бачити, що під ними. Також у деяких місцях споруда розширюється, там розташовані оглядові майданчики для фото.

Одночасно на мосту можуть перебувати до пів тисячі людей.