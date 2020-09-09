У Мінську викрали ще одного опозиціонера [ Редактировать ]
Сьогодні вранці в Мінську схопили ще одного члена президії Координаційної ради Максима Знака. Про це повідомляє "Белсат". За даними ЗМІ, чоловіка біля офісу посадили в мікроавтобус без номерних знаків, такі зазвичай використовують силовики, і вивезли в невідомому напрямку.
Через ситуацію із затриманням іншої опозиціонерки - Марії Колесникової - США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Білорусі. Про це йдеться в заяві держсекретаря Майка Помпео.
Колесникову намагалися депортувати напередодні до України - разом із двома її соратниками - але та розірвала свій паспорт і вистрибнула з машини. Припускають, що нині жінку тримають у прикордонному загоні. На підтримку Колесникової та інших репресованих - у Мінську влаштували акцію протесту. Затримали майже півтори сотні людей.
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