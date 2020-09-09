У Великій Британії зупинили тестування вакцини через появу побічної реакції в одного з учасників випробування. Про це повідомили розробники. Поки що невідомо, чи справді проблеми зі здоров'ям - це реакція саме на вакцину.

Втім, щоб не ризикувати - тестування поставити на паузу. Вакцину від фармацевтичної компанії "Астра-Зенека" й Оксфордського університету - називають однією з найперспективніших. Однак цей інцидент може поставити під загрозу всі надії фармацевтів.