У Британії зупинили тестування довгоочікуваної вакцини [ Редактировать ]
У Великій Британії зупинили тестування вакцини через появу побічної реакції в одного з учасників випробування. Про це повідомили розробники. Поки що невідомо, чи справді проблеми зі здоров'ям - це реакція саме на вакцину.
Втім, щоб не ризикувати - тестування поставити на паузу. Вакцину від фармацевтичної компанії "Астра-Зенека" й Оксфордського університету - називають однією з найперспективніших. Однак цей інцидент може поставити під загрозу всі надії фармацевтів.
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