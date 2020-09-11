С помощью компьютерного моделирования ученые из США создали эффективный и стабильный противовирусный препарат, блокирующий коронавирусную инфекцию не хуже моноклональных антител, но более надежный и простой в производстве.

Об этом сообщает Science Daily.

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Новый препарат предотвращает проникновение вируса в клетки организма. Белки, которые создали ученые, плотно соединяются с белками шипованного отростка SARS-CoV-2 и мешают им инфицировать клетки.

"Наш успех в разработке родственных противовирусных белков с нуля – еще одно доказательство того, что компьютерные технологии можно использовать для создания перспективных лекарственных препаратов", – заявил старший исследователь Дэвид Бейкер.

К слову, пока не утвердили ни одного препарата для лечения коронавирусного заболевания. Пациентам оказывают терапевтическую помощь лекарствами, которые уже доказали свою эффективность против других недугов.

Ранее мы писали о том, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.