За-власть и ее союзники из партии войны не могут смириться с неминуемым проигрышем на местных выборах. Сначала они без всяких оснований запретили проводить выборы в 18 объединенных территориальных громадах Донбасса, тем самым лишив права голоса 500 тысяч украинских граждан. Теперь за счет административных уловок новые политические "побратимы" готовят фальсификацию выборов в оставшиеся советы.

В частности, в Мангушском районе зарегистрирован факт массовой смены избирательного адреса в поселках Юрьевка и Мангуш. Более 1500 бойцов "Азова" и других военизированных формирований, прославившихся своим радикализмом, готовятся выбирать власть на Донбассе. В Мангушской ОТГ около 8000 избирателей, и полторы тысячи "приезжих" - это 20% сфальсифицированных голосов.

Цель этого организованного политического туризма понятна: обеспечить реванш новой и старой партии войны и захватить привлекательные курорты на берегу Азовского моря.

"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" требует от власти и ее союзников прекратить использование административного ресурса и отказаться от попыток сфальсифицировать итоги голосования. Хватит издеваться над украинской демократией и правами граждан. Дайте людям свободно выбрать власть, которую они хотят.

Зе-команда, остановите свое политическое рейдерство! Верните украденное у людей право голоса, проиграйте и уйдите, как ваши нынешние союзники из партии войны Порошенко.

Ннапомним, что народный депутат Юрий Бойко рассказал о том, возможно ли было бы провести выборы в Луганской и Донецкой областях.