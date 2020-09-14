В понедельник, 14 сентября, в правительстве Германии заявили, что наличие отравляющего вещества в пробах Алексея Навального подтвердили три независимые лаборатории. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим Организация по запрещению химического оружия запустила процесс по проверке взятых у Навального проб.

Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.