С какой группой крови люди живут дольше: ответ врачей [ Редактировать ]
Ученые провели исследование в ходе, которого определили, что люди с первой группой крови живут дольше остальных. На это указывает набор антител, антигенов и эритроцитов, передает newsyou.info.
Обладатели первой группы крови защищены от различных инфекций и стрессов. У них мало шансов заболеть серьезным заболеванием. К тому же их мозг остается активным до глубокой старости. Люди со второй группой крови подвержены стрессам и различным ОРВИ. Помимо этого у них высок риск заболеть сахарным диабетом. Обладателям третьей группы угрожает онкология, отиты и ангины. У людей с четвертой группой часто возникают различные инфекции и чаще, нежели у остальных случается порок сердца.
Проведенные ранее исследования также показали, что у людей с первой группой повышен риск развития рака кожи. У обладателей второй группы присутствует угроза развития язвы и опухоли желудка. У людей с третьей группой высок риск заболеть раком пищевода и поджелудочной железы. Такая же угроза существует у обладателей четвертой группы. У людей со второй и третьей группами имеется также угроза возникновения инфаркта, инсульта и тромбоза.
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