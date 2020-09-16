Лукашенко назвал мифом нелегитимные выборы в Беларуси [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране не является чем-то неожиданным или новым для власти. По его словам, люди помнят "и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы".
Об этом сообщает Onliner.
"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность выборов и тому подобное - все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года, - заявил он.
Ранее Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности".
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