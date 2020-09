В Малайзии обезьяна украла у студента телефон и, включив камеру, сделала несколько десятков фотографий.

Об этом сообщает BBC.

Молодой человек перед сном оставил устройство рядом с кроватью. Утром свой айфон парень не обнаружил. Нигде в доме аппарата не было.

Отмечается, что, когда студент вместе с отцом отошел от дома и начал звонить на свой номер. Он сразу услышал мелодию своего смартфона. Тот лежал недалеко в джунглях под пальмой. Дома он открыл галерею в устройстве и увидел, что воровка-обезьяна по пути сделала большое количество фотографий и одно видео.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY