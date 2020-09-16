Заборонене свято: чи впустить Україна хасидів в Умань [ Редактировать ]
Їх вже більше двох тисяч. Хасиди і далі прибувають до кордону України з Білоруссю. Вони вже стоять на пунктах пропуску по всій лінії розмежування країн. Кордон - під посиленою охороною. Його патрулюють із землі та повітря.
І офіційний Ізраїль, і білоруський президент Олександр Лукашенко - просять Володимира Зеленського зробити виняток і таки пропустити прочан в Умань. Та чи піде на це Київ? Анна Філь - далі.
На валізах і без даху над головою. Третю добу сотні хасидів проводять на українсько-білоруському кордоні. За деякими даними, їх уже близько двох з половиною тисяч, а чекають ще більше.
В облозі увесь північний кордон - від Чернігівщини до Волині. Очільник держприкордонслужби Сергій Дейнеко другу добу зустрічається з паломниками.
Повторюю вам в третій раз. рішення урядом України вже прийнято три тижні тому. змінено воно не буде.
Хасиди прикордонників слухають, але барикад і наметів не полишають. Один прочанин відчайдушно намагався прорватися - обійти пункт пропуску болотом. Його впіймали. Покарання - заборона в'їзду в Україну на 5 років.
Все, кто будут пытаться незаконно пересечь границу - им будет запрещен вьезд на территорию Украины.
Посольства Ізраїлю в Україні та Білорусі надіслали на кордон їжу, напої і одяг. Допомагає і Червоний Хрест. Однак ізраїльською пресою вже розлетілися новини - хасиди застрягли на кордоні без їжі та води, і в нелюдських умовах.
Червоний Хрест роздав воду і ковдри, привезли бутерброди від брацлавського благодійника, але цього не вистачило й половині людей на кордоні.
В ізраїльському МВС заявили - гуманітарна ситуація критична, тому звернулися до Володимира Зеленського. Просять зробити виняток і пропустити хасидів. Білоруський президент Олександр Лукашенко запропонував провезти паломників до Умані автобусами, якщо Україна забезпечить "зелений коридор". А потім, після святкувань, так само вивезти їх назад, до Білорусі. В Офісі президента прямо не відреагували, натомість сподівання що кордон відкриють - розвіяли. Пояснюють усе небезпекою коронавірусу.
Офіс президента України:
Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців.
Відзначатимуть юдейський новий рік - Рош га-Шана в Умані 18-20 вересня. Щороку на святкування й прощу на могилу засновника хасидизму Цадика Нахмана приїздять до п'ятдесяти тисяч ортодоксів - з Ізраїлю, США і Європи. Цьогоріч з-за кордону можуть потрапити лише ті, в кого є посвідка на проживання чи родичі в Україні. Та попри карантинні обмеження і переважно ще до закриття кордонів, до Умані змогли приїхати близько двох тисяч прочан.
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