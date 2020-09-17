На Дніпропетровщині триває фінальний етап Всеукраїнських змагань зенітних розрахунків військових частин Нацгвардії. На полігон до військового містечка Черкаське з'їхалися учасники з шести міст. Змагаються за звання найкращого в стрільбі, швидкості та витривалості.

На військовому полігоні вишикувані в ряд зенітні комплекси. Військові мають на швидкість приготувати зброю до бою, перезарядити її та виконати команду "відбій". Першими виступають нацгвардійці з Вінниці. Кажуть, до змагання готувалися цілий рік.

Дмитро Ткаченко, стрілець-зенітник з Вінниці:

30 секунд, буває 40. По різному. Як воно зараз піде. Все буде нормально.

Наступними свій хист демонструють військові з Ірпеня, що на Київщині. Дещо затрималися під час виконання команди "відбій".

Доки одні виконують нормативи, інші вчаться на помилках колег.

Ілля Іванов, старший солдат військової частини 3018 з Гостомеля:

Мы подготовили свою установку для того чтобы меньше было выкручивать подомкраты, то есть сократили время выполнения норматива. Так как соседняя ЗУ была, они разложили ее и все. Не крутили домкраты.

Команда з Харкова - трикратні переможці у Всеукраїнських змаганнях серед зенітників. Непогані результати показали на заряджанні набійної стрічки.

Після вправності зі зброєю, нацгвардійці демонструють пильність. На відстані 10 метрів мають лише за 5 секунд розпізнати ворожий літак.

Позаду в учасників змагань два випробування. Утім, військові визнають: попереду найтяжче - спортивний біатлон.

Сергій Тищенко, суддя змагань:

Норматив номер 1 - це виконання команди відбій і зачеплення зенітної установки до автомобіля. Потім спортивна вправа - стрільба по фігурі.

Солдати мають якнайшвидше перенести до автівки зенітний комплекс і вісім ящиків з набоями. Кожен - понад 30 кілограмів завважки. І це лише пів естафети. Без перепочинку нацгвардійці щосили поспішають на стрільби.

Судді кажуть: говорити про фаворитів чи переможців ще зарано. Показові змагання попереду.

Андрій Воєвода, начальник протиповітряної оборони ГУ Національної гвардії України:

Головний етап, це етап бойових стрільб. Тут ми будемо рахувати, які цілі будуть вражатися, будемо рахувати кожен постріл, кожен відмітку в мішені. За це будуть нараховуватися бали.

Свою влучність зенітники демонструватимуть уже сьогодні. Яка команда стане найкращою - поки що залишається інтригою.